Ex-dirigentes da Defesa acusados de corrupção

Dezenas de pessoas foram constituídas arguidas no âmbito da Operação “Tempestade Perfeita”, que investiga crimes de corrupção no setor da Defesa e que levou à demissão do secretário de Estado Marco Capitão Ferreira.



A acusação foi deduzida na última sexta-feira pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, avança o Jornal de Notícias.

Entre os arguidos estão Alberto Coelho, antigo diretor-geral da Direção Geral dos Recursos da Defesa Nacional (DGRDN); Paulo Branco, ex-diretor dos Serviços Financeiros; e Francisco Marques, antigo diretor dos serviços de Infraestrutura e Património.

A derrapagem orçamental nas obras do antigo Hospital Militar de Belém, de 750 mil para 3,2 milhões de euros, desencadearam uma investigação da Polícia Judiciária (PJ).

No início de julho deste ano, o então secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira, pediu a demissão após ser constituído arguido por suspeitas de corrupção e participação económica em negócio, no âmbito da Operação “Tempestade Perfeita”.