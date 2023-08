Renfe diz que "não há plano de investimento aprovado" para ligar Portugal a Espanha

A Renfe não confirma as intenções de operar em Portugal com serviços entre Lisboa e Porto com ligação a Espanha. A operadora pública ferroviária espanhola diz que "não há nenhum investimento concreto nem plano de ação aprovado".

Em resposta à Renascença, a Renfe afirma que não foi "porta-voz" da notícia, e que o documento a que o jornal espanhol La Información teve acesso é "uma apresentação ou plano teórico".

Esse plano, acrescenta a operadora, é "mais um dos muitos que são feitos na empresa" para contemplar "cenários distintos".

"Neste momento não há nenhum investimento concreto em cima da mesa, nem um plano de ação aprovado", diz a operadora ferroviária.

A possibilidade da Renfe começar a operar em Portugal foi avançada esta segunda-feira. Entre os planos estariam duas ligações diárias entre Lisboa e Porto, e a ligação destas cidades a Madrid e à Corunha.