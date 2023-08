Incêndio em Monchique mobiliza quase 200 bombeiros

Um incêndio em Monchique está a mobilizar quase duas centenas de bombeiros para o combate às chamas.

Fonte dos Bombeiros Voluntários de Monchique confirmou à Renascença que as chamas deflagram numa zona de eucaliptos e que não há casas em risco.

A mesma fonte não tem informação sobre o número de frentes do incêndio nem as condições atmosféricas na zona. No local, está a ser montado um posto de comando.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 15h24. Pelas 17h00, encontravam-se no terreno 197 bombeiros, apoiados por 56 veículos terrestres e 11 meios aéreos.