Incêndio de Carrazeda de Ansiães "deve em breve ficar dominado"

O incêndio que deflagrou em Pinhal do Norte, Carrazeda de Ansiães, "deve em breve ficar dominado", disse à Lusa um porta-voz do Comando Sub-regional do Douro da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Duas frentes do fogo já foram dominadas e que ainda "existe uma frente ativa, mas os trabalhos continuam a decorrer favoravelmente", adiantou a mesma fonte, afirmando que neste momento não existem situações de perigo e as chamas estão somente a consumir mato.

Durante a tarde, os dois únicos habitantes de Felgueira, na freguesia de Pinhal do Norte, onde começou o incêndio, foram retirados da aldeia, por precaução.

O casal, com cerca de 50 anos, irá passar a noite em casa de familiares na aldeia de Areias, no mesmo concelho.

O alerta chegou às autoridades às 15:03 de segunda-feira, segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e às 6h00 desta madrugada estava a ser combatido por 123 operacionais, apoiados por 37 viaturas, naquela localidade do distrito de Bragança.