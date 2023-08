166 mil. Número de milionários em Portugal cresceu em 2022

O número de portugueses com mais de um milhão de dólares aumentou em quase 9 mil em 2022. Segundo o relatório anual sobre a riqueza global, do UBS, são mais de 166 mil os milionários em Portugal.

De acordo com o Global Wealth Report 2023, havia mais 8.700 milionários em Portugal no final de 2022 do que no ano anterior. É um crescimento de 31 mil pessoas face a 2020, o ano em que surgiu a pandemia.

108 portugueses tinham, no ano passado, fortunas acima dos 50 milhões de dólares. Num patamar mais elevado, nove portugueses possuíam mais de 500 milhões de dólares, uma quantia equivalente a cerca de 470 milhões de euros.

O relatório, citado pelo jornal Eco, refere que, em 2022, cada português adulto detinha, em termos medianos, uma riqueza superior a 66 mil dólares, quase o dobro do que em 2012, quando não chegava aos 35 mil dólares.

O crescimento do património dos portugueses é sustentado pelos ativos imobiliários. Os analistas da Credit Suisse - adquirido este ano pela UBS para prevenir o colapso da instituição financeira - consideram que estes ativos se mantiveram "resilientes, apesar do rápido aumento das taxas de juro".

Quanto à distribuição da riqueza em Portugal, cerca de 3,5 milhões de pessoas têm património entre os 10 mil e os 100 mil dólares, enquanto quase 2,7 milhões detêm entre 100 mil e 1 milhão de dólares. No entanto, quase 1,9 milhões de portugueses não têm património superior a 10 mil dólares.

A nível mundial, a riqueza privada diminuiu em 2,4%. Os países que registaram maior aumento de fortunas foram a Rússia (apesar da guerra e das sanções), seguida do México, da Índia e do Brasil.