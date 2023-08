Um morto e dois feridos graves em explosão em fábrica de algodão em Vila Verde

Um homem de 60 anos morreu hoje na sequência de uma explosão numa fábrica de algodão em Vila Verde, no distrito de Braga, que provocou ainda dois feridos graves, adiantaram à Lusa fontes policiais. .

O alerta para o acidente foi dado pelas 17:45 e os dois feridos, com queimaduras graves, foram transportados para o Hospital de S. João, no Porto e para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).

Um dos feridos foi transportado pelo helicóptero do INEM, referiu fonte do Comando Sub-regional do Cávado.

Fonte da GNR disse à Lusa que a vítima mortal era um homem de 60 anos. .

Foram mobilizadas para o local as Viaturas Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Braga e Barcelos, uma mota do INEM e uma equipa de psicólogos do INEM.

A explosão resultou também num incêndio que foi combatido pelas corporações de bombeiros de Vila Verde, Esposende e Amares.

Pelas 20:30, fonte do Comando Sub-regional do Cávado adiantou que o fogo estava debelado e que os meios já se encontravam a desmobilizar.

No total, estiveram no local 65 operacionais, apoiados por 24 viaturas e um meio aéreo, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). .