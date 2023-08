A costa sul da ilha da Madeira e a ilha de Porto Santo estão esta segunda-feira com um aviso laranja por causa do calor, sendo que o resto do arquipélago se encontra com um aviso amarelo.

Num comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) sublinhou que os avisos se irão manter até às 21h00 (22h00 em Lisboa).

Após essa hora, irão manter-se avisos amarelos apenas para a costa sul da Madeira e para o Porto Santo, uma vez que o instituto prevê uma "pequena descida da temperatura" durante o dia de hoje.

O IPMA prevê que as temperaturas mínimas irão variar entre 22º Celsius no Porto Santo e 23º Celsius no Funchal, enquanto as máximas deverão atingir 29º Celsius na Madeira e 27º Celsius no Porto Santo.

O vento será fraco a moderado, a predominar de nordeste, soprando por vezes forte, até 40 km/h, nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, em especial até ao final da manhã.