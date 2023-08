Perigo máximo de incêndio em mais de 80 concelhos

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta segunda-feira em perigo máximo de incêndio rural mais de 80 concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Santarém, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança.

Em perigo muito elevado encontram-se cerca de 80 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Leiria, Lisboa, Coimbra, Viseu, Guarda, Porto, Aveiro, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança.

Vários concelhos de todos os distritos do continente estão em perigo elevado de incêndio.

Devido às condições meteorológicas, o perigo de incêndio vai manter-se elevado pelo menos até sexta-feira.

Para esta segunda-feira, IPMA prevê no continente céu pouco nublado ou limpo, vento mais intenso na faixa costeira ocidental a sul do Cabo da Roca e nas terras altas, possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e pequena descida da temperatura mínima na região Sul.

Já as temperaturas mínimas vão oscilar entre os 12 graus Celsius (em Vila Real e Viseu) e os 20 (em Faro) e as máximas entre os 24 (no Porto e em Viana do Castelo) e os 35 (em Castelo Branco).

Madeira sob aviso laranja

A costa sul da ilha da Madeira e a ilha de Porto Santo estão esta segunda-feira com um aviso laranja por causa do calor, sendo que o resto do arquipélago se encontra sob aviso amarelo.

Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) sublinhou que os avisos se irão manter até às 21h00 (22h00 em Lisboa).

Após essa hora, irão manter-se avisos amarelos apenas para a costa sul da Madeira e para o Porto Santo, uma vez que o instituto prevê uma “pequena descida da temperatura” ao longo desta segunda-feira.

Segundo o IPMA, as temperaturas mínimas irão variar entre 22º Celsius no Porto Santo e 23º Celsius no Funchal, enquanto as máximas deverão atingir 29º Celsius na Madeira e 27º Celsius no Porto Santo.