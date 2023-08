Incêndios. Ministro alerta para “verão com picos” que se vão prolongar até outubro

O ministro da Administração Interna voltou esta quinta-feira a pedir cuidado devido ao alto risco de incêndios e alerta para as semanas difíceis que se avizinham.

Usando o exemplo do que se está a passar no Havai, mas também se viveu há pouco tempo na Grécia ou na Espanha, José Luís Carneiro indica que mesmo “países com recursos e conhecimentos” podem enfrentar adversidades.

“Estamos a ser confrontados com incêndios extremos. Este ano temos o maior número de meios de sempre, o maior número de meios financeiros, meios humanos, meios técnicos, meios aéreos, mas precisamos de comportamentos dos cidadãos que evitem o uso de fogo, de máquinas agrícolas ou florestais em dias de muito calor e em dias de especial cuidado”, disse em Odemira.

O ministro indica que haverá muitos momentos de risco, incluindo um “verão com picos” e “muito difícil que se vai prolongar até fim de setembro ou até outubro".

Para esta segunda-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou em perigo máximo de incêndio mais de 80 concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Santarém, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança.