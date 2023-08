Incêndios. Mais de cem operacionais combatem fogo em Carrazeda de Ansiães

Mais de uma centena de operacionais estão a combater o fogo que deflagrou esta segunda-feira à tarde em Carrazeda de Ansiães, no distrito de Bragança.

O alerta foi dado às 16h03 e no local estavam, pelas 18h30, 127 operacionais, apoiados por 36 meios terrestres e três meios aéreos.

Em Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, cerca de 50 bombeiros, 14 meios terrestres e um meio aéreo combatem um fogo que deflagrou esta tarde na freguesia de Lavradas, numa zona de mato.

O alerta foi dado às 15h02. Fonte do comando de operações e socorro do Alto Minho diz à Renascença que o fogo está a começar a ceder aos meios no local, ainda que com alguma demora.