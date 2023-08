Atropelamento na Linha do Minho mata homem e corta circulação em Viana do Castelo

A circulação de comboios na Linha do Minha está suspensa esta segunda-feira entre as estações de Caminha e Viana do Castelo devido a um atropelamento que causou a morte a um homem, indicaram fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) e dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo à Renascença.

O incidente foi registado por volta das 15h15, e no local encontram-se duas viaturas dos bombeiros, uma ambulância, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e a PSP.

O comboio fazia a ligação entre as cidades de Valença, no distrito de Viana do Castelo, e o Porto.

A identidade da vítima é ainda desconhecida.