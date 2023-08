Novo incêndio em Odemira mobiliza quase 150 bombeiros

Um novo incêndio em Odemira está, este domingo, a mobilizar quase 150 bombeiros para o combate às chamas. Na última semana arderam mais de oito mil hectares de floresta neste concelho do distrito de Beja.

Ao que a Renascença apurou junto do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, o reacendimento ocorreu entre uma área ardida e uma área não ardida, numa zona de pinhal. O vento está moderado e as chamas estão a ceder aos trabalhos dos bombeiros no local.

O presidente do município, Hélder Guerreiro, afirmou à Agência Lusa que o reacendimento ocorreu numa zona entre Delfeira e Relva Grande. O alerta para as chamas, em Baiona, na freguesia de São Teotóneo, foi dado às 14h49.

O incêndio no concelho alentejano está a ser combatido, às 16h07, por 147 bombeiros, 46 veículos e quatro meios aéreos, segundo a informação do site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Odemira foi fustigada, na semana passada, por um incêndio que deflagrou no dia 5 de agosto, e apenas foi controlado no dia 9 de agosto.

O incêndio chegou a ter uma extensão de 50 km, com duas frentes em simultâneo. A área ardida, que se mantinha em vigilância, é cerca de 8.400 hectares.

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, esteve este domingo na freguesia de São Teotónio, onde anunciou que o levantamento dos prejuízos causados pelo incêndio da semana passada vai decorrer até 12 de setembro.



