Governo visita concelhos afetados pelos incêndios

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, visita, este domingo, os concelhos de Odemira e de Aljezur, que entre sábado e quarta-feira foram atingidos por um incêndio que consumiu cerca de 8.400 hectares.

O incêndio rural numa área de mato e pinhal deflagrou na zona de Baiona, na freguesia de São Teotónio, concelho de Odemira, a meio da tarde de sábado 05 e agosto e entrou nos concelhos algarvios de Monchique e Aljezur, tendo sido dominando apenas na quarta-feira de manhã.







Na sexta-feira, a ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes, anunciou que o Governo vai disponibilizar um apoio financeiro imediato aos agricultores que ficaram sem alimentação para os animais devido a este fogo.





O incêndio destruiu pelo menos duas casas, uma de primeira habitação no Vale Juncal, em São Teotónio, concelho de Odemira, e outra, que será uma casa de férias, na zona da Boavista, em Odeceixe, concelho de Aljezur.





As chamas destruíram igualmente uma unidade de turismo rural, também no Vale Juncal, com os proprietários a queixarem-se da falta de assistência dos bombeiros.