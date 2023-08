SEF. Extinção dificulta integração de migrantes, acusa Obra das Migrações

As instituições portuguesas que apoiam os migrantes estão com muita dificuldade em aceder ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, disse neste sábado a diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações - OCPM.

“Sentimos as dificuldades ao nível da integração, no sentido da regularização da situação”, revelou Eugénia Quaresma, na conferência de imprensa que antecedeu o início da Peregrinação do Migrante e Refugiado ao santuário de Fátima.

Segundo a diretora, muitos migrantes estão, neste momento, a ter “muitas dificuldades em aceder ao SEF”.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras será extinto no final de outubro, passando as competências policiais do SEF para a PSP, GNR e PJ, enquanto as funções em matéria administrativa relacionadas com os cidadãos estrangeiros vão para a nova Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) e Instituto de Registo e Notariado (IRN).