Marcelo aos jovens: "Cabe-vos fazer acontecer o futuro"

O Presidente da República assinalou este sábado o Dia Internacional da Juventude destacando "o papel transformador e mobilizador dos jovens" em Portugal e afirmando partilhar com eles a preocupação com temáticas como as alterações climáticas ou uma sociedade mais inclusiva.

Na mesma mensagem, Marcelo Rebelo de Sousa reconhece que os problemas que são comuns a todos afetam particularmente os jovens, "partilhando os vossos anseios". Também o Presidente da República anseia por uma "sociedade mais inclusiva e promotora de igualdade", refere o comunicado publicado no portal da Presidência da República.

Em particular, destacou desafios do dia-a-dia como a "emancipação na educação", da habitação, da "formação académica" e do emprego. mas também referiu questões maiores como as alterações climáticas, sustentabilidade e representação nos "contextos locais, nacionais e internacionais".

"Reconhecendo uma geração aberta e inovadora, mais culta e cosmopolita, capaz e resiliente", Marcelo Rebelo de Sousa termina a mensagem com uma dedicação de esperança no futuro e de confiança na realização dos sonhos dos jovens a que se dirige.