Incêndio na Covilhã entra em fase de conclusão

O incêndio que deflagrou na tarde de sexta-feira no Tortosendo, no concelho da Covilhã, está em fase de conclusão. Estão ainda no local 276 bombeiros e 76 meios terrestres, declarou hoje à Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários da Covilhã, Luís Marques.

"Neste momento, o incêndio está em fase de conclusão, vigilância e rescaldo, assim como estão a ser realizados trabalhos de consolidação do perímetro do incêndio" em Tortosendo, concelho da Covilhã, distrito de Castelo Branco.

"Temos a informação que o incêndio atingiu alguns armazéns agrícolas, mas não há registo de habitações ardidas. Ainda não foi feito o levantamento de quantos armazéns foram atingidos pelo fogo", acrescentou Luís Marques.



Segundo o comandante dos bombeiros da Covilhã, "pelas estimativas realizadas, arderam cerca de 86 hectares" em zona de mato.

"Vamos manter-nos aqui durante todo o dia em vigilância, porque vai aumentar a temperatura e aumentar ligeiramente o vento. Sendo esta uma área tão extensa, poderá haver alguma reativação e nós temos os meios no local para combater esta situação", adiantou Luís Marques.

O alerta para o fogo foi dado pelas 15h00 de sexta-feira. A Estrada Nacional 230 (EN 230), na serra da Estrela, que liga a Covilhã a Tortosendo e Unhais da Serra, chegou a estar encerrada ao trânsito.