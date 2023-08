Homem de 33 anos desaparecido na zona da Barragem do Alqueva

Um homem de 33 anos está desaparecido na Barragem do Alqueva, em Portel, no distrito de Évora. Decorrem operações terrestres e aquáticas de busca no local, com 30 operacionais, apoiados por 17 viaturas.

Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil adiantou à Agência Lusa que o homem se encontra em paradeiro desconhecido e foi visto pela última vez nessa zona, na freguesia de Amieira, onde existe uma praia fluvial na Barragem do Alqueva.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado às 08h deste sábado.