Mais de 450 operacionais e 16 meios aéreos combatem incêndio na Covilhã

Um incêndio que deflagrou ao início da tarde desta sexta-feira na Covilhã, na freguesia do Tortosendo, estava, pelas 18h40, a ser combatido por 455 operacionais.

No apoio do combate às chamas estavam 123 viaturas e 16 meios aéreos, segundo o site da Proteção Civil.

A Estrada Nacional 230 (EN230), no Tortosendo, no concelho da Covilhã, encontra-se encerrada ao trânsito devido a este fogo.

Segundo informação do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela, as chamas obrigaram ao corte daquela via da serra da Estrela, que liga a Covilhã a Tortosendo e Unhais da Serra, às 15h20.



O alerta para o incêndio foi dado às 15h00.



Em declarações à Renascença, David Silva, presidente da Junta de Freguesia de Tortosendo, diz que os bombeiros estão a tentar salvar casas no caminho do fogo.

“Estamos em várias frentes, com muitos bombeiros no terreno, a controlar as habitações. Vamos ter uma longa noite pela frente. Há casas rodeadas pelo incêndio mas, felizmente, os proprietários fazem a limpeza do terreno à volta das casas, o que ajuda muito neste combate e há bombeiros a fazer vigilância dessas casas mais isoladas”, declarou o autarca.

Em Amarante, outro incêndio começa a preocupar. Na freguesia de Mancelos, um incêndio que teve início antes das 14h00 está a ser combatido por 69 operacionais, 17 meios terrestres e dois meios aéreos.

[notícia atualizada às 18h40]