Habitação. Costa diz que Marcelo pode analisar diploma serenamente

Em declarações aos jornalistas à margem de uma visita às obras do Teatro Nacional D.Maria II, em Lisboa, o chefe de Governo considerou que não há "pressa nenhuma" e o Presidente da República, "com toda a serenidade, tem tempo para apreciar os diplomas e depois decidir o que entender decidir sobre eles".

Costa considerou que "o agravamento da taxa de juro por parte do Banco Central Europeu não tem facilitado a situação e é necessário criar um conjunto de incentivos para que as casa que estão fora do mercado sejam colocadas no mercado e para que terrenos que não estão a ser aproveitados sejam utilizados para construção, e que haja mais promoção pública de habitação para poder regular o mercado".

"E, sobretudo, tornar a habitação mais acessível, em particular para as jovens gerações", defendeu.

Em declarações aos jornalistas na quinta-feira, numa praia do Algarve, onde se encontra de férias, o Presidente da República indicou que já recebeu o pacote relativo à habitação e que tem "20 dias" para se pronunciar, ou seja, até dia 29 de agosto.

"Teoricamente oito dias para levar para o Tribunal Constitucional e depois mais 12 dias para promulgar ou vetar. Vai ser com o que vou ocupar as minhas manhãs e as minhas noites nos próximos dias, mesmo em férias", afirmou.

"São talvez as questões à partida que são mais "divisivas" e polémicas, pelo menos uma das leis. [Uma] é uma lei de funcionamento da Administração Pública, para tornar mais expedita a construção de habitações e o acesso à habitação e terminar com burocracias, a outra é a que tem o arrendamento forçado e o alojamento local. [Para] essa, tenho de olhar com mais cuidado", indicou Marcelo Rebelo de Sousa.