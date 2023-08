Governo disponibiliza apoio a agricultores afetados pelo fogo de Odemira

O Governo vai disponibilizar um apoio financeiro aos agricultores que ficaram sem alimentação para os animais devido ao incêndio que atingiu os concelhos de Odemira (distrito de Beja), Aljezur e Monchique (distrito de Faro), foi anunciado esta sexta-feira.

"Vamos disponibilizar um apoio imediato para fazer face à aquisição de alimentos para animais. É um apoio financeiro que será dado à cabeça", revelou a ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes.

A governante falava aos jornalistas no final de uma reunião com agricultores que foram afetados por este fogo, dado como dominado na quarta-feira, realizada nas instalações da Junta de Freguesia de Odeceixe, em Aljezur, no distrito de Faro.