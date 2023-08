Governo avalia no terreno impacto dos incêndios em Odemira e Aljezur

A ministra da Agricultura e da Alimentação e o secretário de Estado do Turismo visitam esta sexta-feira os concelhos de Odemira e de Aljezur, afetados entre sábado e quarta-feira por um incêndio.

Maria do Céu Antunes vai visitar as áreas e explorações agrícolas afetadas nos concelhos de Odemira, no distrito de Beja, e Aljezur, distrito de Faro, e reúne-se com associações de agricultores.





Nuno Fazenda vai estar em Odemira para ouvir empresários e associações locais de desenvolvimento turístico da região e perceber o impacto dos incêndios na sua atividade.





O concelho de Odemira, no distrito de Beja, foi atingido por um incêndio entre sábado e quarta-feira, tendo ardido mais de 8.400 hectares, num perímetro de 50 quilómetros. O incêndio afetou ainda, em menor dimensão, os concelhos de Aljezur e Monchique, ambos já no Algarve.





Na quinta-feira, o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Moz Caldas, afirmou que o Governo só vai decidir quais as medidas de apoio após ser feita uma avaliação no terreno dos danos provocados pelos incêndios florestais dos últimos dias.





O incêndio de Odemira destruiu pelo menos duas casas, uma de primeira habitação no Vale Juncal, em São Teotónio, concelho de Odemira, e outra, que será uma casa de férias, na zona da Boavista, em Odeceixe, concelho de Aljezur, já no Algarve.