Dominado incêndio em Vimioso

O incêndio que deflagrou pouco antes das 13h00 de quinta-feira, no concelho de Vimioso, distrito de Bragança, ficou dominado ao início da madrugada desta sexta-feira.

A confirmação foi feita à Renascença pelo comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil Terras de Trás-os-Montes, João Noel Afonso.

“Todos os meios permanecem no local a consolidar os pontos quentes e a proceder aos trabalhos de rescaldo”, indicou o comandante da Proteção Civil, que prevê a continuidade dessas mesmas operações até ao período da manhã desta sexta-feira.

“A previsão é de muito trabalho pela noite e durante o dia. Os meios vão estar no terreno para ações de vigilância e consolidação de todos os pontos quentes, que são muitos. Trata-se de uma área bastante extensa”, aponta.

Este incêndio chegou a ter duas frentes ativas e aproximou-se da aldeia de Vale de Pena, no entanto, não houve necessidade de retirar moradores nem registo de feridos.

As altas temperaturas, o vento forte e a orografia do terreno foram as principais dificuldades no combate às chamas que consumiram uma área de mato.