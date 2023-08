Cerca de 90% do perímetro do fogo do Vimioso está estabilizado

O comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil Terras de Trás-os-Montes diz que 90% do perímetro do incêndio que deflagrou ao final da manhã no concelho de Vimioso, no distrito de Bragança, está estabilizado.

"A esta hora [22h45] o incêndio que deflagrou em Argozelo está estabilizado, mas ainda temos vários pontos quentes e alguns focos dispersos que vão obrigar a trabalhos de consolidação ao longo da noite", afirmou João Noel Afonso.

O incêndio que deflagrou ao final da manhã em Argozelo, no concelho de Vimioso, ao final da tarde tinha duas frente ativas que chegaram a preocupar os bombeiros, nomeadamente uma que se dirigia em direção à aldeia de Vale de Pena, estando praticamente "dominada" a essa hora.