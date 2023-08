Autarca algarvio desmente Zero sobre qualidade da água. "Não sabe o que está a dizer"

António Pina, que é também presidente da Câmara Municipal de Olhão, discorda e explica que os problemas no Algarve são pontuais, nada tendo a ver com a rede de esgotos. António Pina acusa Francisco Ferreira de não saber o que está a dizer.

Francisco Ferreira, Presidente da Zero, disse à Renascença que os municípios deviam esforçar-se mais por gerir e operar melhor os equipamentos de tratamento das águas residuais, como forma de auxiliar à mitigação do agravamento do número de praias interditas devido à má qualidade da água.

O Presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve desmente o alerta da associação ambientalista Zero sobre o agravamento da qualidade da água nas praias durante a época balnear.

António Pina lamenta ainda o que considera ser uma certa dramatização por parte da Associação Zero, acrescentando que todas as praias do Algarve estão abertas e a água cumpre os parâmetros de qualidade.



"No Algarve, todas as bandeiras estão levantadas, as que existiam. Quando uma associação ambientalista como essa, que tem credibilidade e a responsabilidade no nosso país, dá a entender que há sete praias que estão interditas, não [há]! Houve sete episódios, no país, a mais. Episódios que duram 12 a 24 horas", remata.