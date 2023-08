Vigilantes da Natureza da Agência do Ambiente e CCDR em greve dia 18

Os Vigilantes da Natureza das Áreas Protegidas, da Agência Portuguesa do Ambiente e das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, estarão em greve no dia 18, exigindo valorização da carreira e reforço de efetivos.

Segundo um comunicado da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS), os trabalhadores irão concentrar-se a partir das 12h00 do dia 18 junto ao Ministério do Ambiente e Ação Climática.

Os trabalhadores exigem a valorização da carreira profissional, o reforço de efetivos e a melhoria das condições de trabalho, diz a estrutura sindical.

"Apesar de o Governo ter anunciado, no início do ano, que esta seria uma das carreiras profissionais da Administração Pública a rever, estamos no segundo semestre e nada foi feito nesse sentido, apesar de o ministro do Ambiente e da Ação Climática se ter comprometido em remeter à FNSTFPS um documento de trabalho relativo à dita revisão da carreira", diz-se no comunicado.

A Federação acrescenta que apesar de insistir não foi marcada até hoje qualquer reunião para dar início à negociação da valorização da carreira de Vigilante da Natureza.

E acrescenta que relativamente a outras reivindicações apresentadas há largo tempo, como a da atualização do suplemento de risco, não houve até agora resposta favorável.