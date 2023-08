Semana Académica de Lisboa ocupa terrenos do Parque Tejo em Loures

Vai ser um dos primeiros eventos a realizar-se no Parque Tejo depois da Jornada Mundial da Juventude (JMJ). A Semana Académica de Lisboa vai ocupar apenas os terrenos de Loures, ou seja, o espaço para lá do rio Trancão, nos dias 22 e 23, 28, 29 e 30 de setembro. Realizado apenas em Loures, o evento não fazer uso do altar palco construído para a JMJ.

Em resposta à Renascença, o presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão, sublinhou que a semana académica foi estudada para os terrenos junto à IP e adiantou que “a câmara vai intervencionar e remodelar os terrenos para garantir a dignidade e segurança necessárias”.

Sobre a possibilidade de se utilizar o altar-palco, Ricardo Leão diz que “esse é um assunto de Carlos Moedas", sublinhando que o evento vai ocupar apenas o terreno de Loures.

O espaço disponibilizado pela autarquia para a semana académica de Lisboa tem entre 15 a 20 hectares, de acordo com o autarca, que pretende que este seja o início de uma colaboração com a associação académica duradoura, uma vez que mostrou ter a intenção de que a semana académica se continue a realizar nos terrenos do Parque Tejo por mais anos.

Na conferência de imprensa desta quinta-feira participou também o presidente da Associação Académica de Lisboa, que apresentou o cartaz do evento que se realiza em Setembro. Diogo Henriques fala numa semana académica que se vai tornar “num dos melhores festivais de verão”.

De acordo com o cartaz apresentado nesta conferência de imprensa, no dia 22 de setembro vão passar pela Semana Académica de Lisboa (SAL) MC Kevinho, MC Kekel e Kamala, já no dia 23 sobem a palco Bispo, Yasmine e Papillon.

No segundo e último fim de semana para dia 28 estão marcados concertos de Kevin O Chris, Quim Barreiros, Toy, La Cuarta Cuerda e Karetus, no dia 29 atuam MC Livinho, Calema, Pegadinha e Kura e no último dia em palco vão estar os portugueses D.A.M.A., Hybrid Theory e Irma.

Mas a vontade e o apelo deixado pelo presidente da Associação Académica é que os DZR´T aceitem fazer parte deste cartaz.

Os passes gerais já estão à venda aqui.