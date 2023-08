Odemira. Marcelo destaca "extraordinária solidariedade" no combate ao fogo

O Presidente da República elogiou esta quinta-feira a “extraordinária solidariedade” das pessoas no combate aos incêndios em Odemira, referindo que acompanhou “a par e passo” o fogo com o autarca, Hélder Guerreiro.

“Ainda hoje vou falar com um membro do Governo sobre isso. Foi extraordinária a solidariedade em Odemira e nos municípios vizinhos, entre agricultores e o setor do turismo”, disse em declarações à CNN Portugal durante as suas férias, em Monte Gordo.

Para o chefe de Estado, é necessário agora “pôr de pé” o que se perdeu, destacando o trabalho “incansável” do presidente da câmara.

Marcelo falou ainda do novo patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, conhecido hoje. “Conheço-o muito bem, era bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança e acompanhei o seu trabalho nos últimos cinco anos”, disse, remetendo para uma nota na página da Presidência que foi entretanto publicada.

Na nota, o Presidente da República agradeceu a sua “dedicação constante e qualificada com que exerceu as suas funções nos últimos cinco anos”.

“Formula os melhores votos para a nova missão, para que acaba de ser designado, substituindo o Senhor D. Manuel Clemente, cujo mandato de uma década termina com a Jornada Mundial da Juventude, momento de inequívoco significado nacional e projeção universal, encontro pelo qual o Presidente da República já teve a oportunidade de agradecer e saudar vivamente”, refere a nota.