Odemira. 20 unidades turísticas afetadas e a contabilizar prejuízos

Perto de 20 alojamentos turísticos do concelho de Odemira (Beja) foram afetados, alguns com danos materiais, pelo incêndio que deflagrou no sábado, estimou nesta quinta-feira a associação Casas Brancas que está a contabilizar os prejuízos.

"Temos vários (alojamentos) nesta faixa do litoral alentejano e alguns deles foram afetados com danos materiais, como é o caso do Monte da Choça, que é do fundador das Casas Brancas, que perdeu parte do seu alojamento e infraestruturas de apoio", disse à agência Lusa, Mónica McGill, presidente da rede Casas Brancas.

Outras unidades que escaparam à violência das chamas foram afetadas "pela saída dos hóspedes e alguns cancelamentos", indicou.

Segundo a responsável, apesar do levantamento dos prejuízos estar ainda a ser feito, "há vários tipos de impactos a considerar" em consequência do incêndio que consumiu mais de oito mil hectares no concelho de Odemira.

"Falamos aqui, talvez, de umas 20 unidades, algumas mesmo com danos materiais e outras, com o impacto de terem o fogo tão próximo, de saída e não entrada de novos hóspedes", explicou a responsável.

Na quarta-feira, depois de o incêndio ter sido dado como dominado pelos bombeiros, muitos dos proprietários começaram aos poucos a regressar aos alojamentos para "ver exatamente o que perderam", contou.