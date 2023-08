Morte da agente da PSP em Loures. ​Carro-patrulha tinha 15 anos de serviço

A viatura da PSP envolvida no acidente que provocou a morte de uma agente tinha 15 anos de serviço. A informação é avançada pelo SINAPOL, Sindicato Nacional da Polícia.



Armando Ferreira, dirigente sindical, garante que não está a “dizer que o carro não estava em condições”, mas considera que “uma viatura com 15 anos não tem a capacidade de proteção ativa quer dos seus ocupantes, quer de terceiros exteriores que tem uma viatura atual”.

Por isso, o sindicalista defende que “as viaturas policiais não deverão ultrapassar no limite se calhar os seis anos de utilização”. Como tal, “esta viatura teria mais do dobro do que nós defendemos”, reforça.

Para além da vítima mortal, outros três agentes ficaram feridos com gravidade, sofreram várias fraturas nos membros inferiores.

O acidente ocorreu na madrugada desta quinta-feira, na zona de Sacavém.