Incêndios. Odemira e Castelo Branco tiveram maior área ardida que todos os de 2023

No espaço de seis dias, os dois fogos resultaram em mais de 15 mil hectares de área ardida, quando até ao final de julho Portugal registava pouco mais de 10 mil hectares, segundo números do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

O incêndio de Odemira em fase de resolução e o incêndio em Castelo Branco, que já está dominado, consumiram mais área ardida do que todos os incêndios registados desde o início do ano.

O incêndio que atingiu os concelhos de Castelo Branco e Proença-a-Nova começou na passada sexta-feira e entrou em “fase de resolução” no domingo. Nesse período consumiu mais de 6.500 hectares, segundo números provisórios do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS).

Até ao final do passado mês de julho, Portugal ainda não tinha registado qualquer incêndio com mais de mil hectares de área ardida em 2023 - desde 2018 que tal não acontecia.

Este ano registou também uma área ardida 70% inferior à média dos últimos 10 anos, com 2023 a ser o terceiro ano da última década com menor número de incêndios rurais até ao final de julho e o 4.º ano com menor área ardida neste período.

No ano passado, o incêndio com maior área ardida foi o que ocorreu na Serra da Estrela, no início de agosto, consumindo mais de 24 mil hectares. O segundo ocorreu em Murça, no distrito de Vila Real, e consumiu menos área ardida que o incêndio em Odemira.