Comunidade da Capela do Rato. D. Rui Valério reforça "sonho de Igreja alinhada com Francisco"

A Comunidade da Capela do Rato, em Lisboa, manifestou esta quinta-feira contentamento pela nomeação de Rui Valério como novo patriarca de Lisboa, considerando que reforça o "sonho de uma Igreja convictamente alinhada com o Papa Francisco".

Numa nota distribuída na tarde de quinta-feira, aquela comunidade católica da cidade de Lisboa sublinha que a indicação do até agora bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança vai no sentido de uma Igreja "de todos e para todos, sem medo de arriscar novas fronteiras, de dialogar com todas as periferias existências e geográficas".

"As sinergias juvenis e laicais", ativadas na Jornada Mundial da Juventude, "testemunham que é possível fazer diferente, ousar novas linguagens, viver o evangelho com alegria criativa", acrescenta o comunicado.

No texto, os membros da Comunidade da Capela do Rato dizem acolher com "inteira gratidão e profunda esperança a (...) nomeação, pois nela reconhecemos a promessa de presidir a uma Igreja cada vez mais sinodal, corresponsável, inclusiva, aberta à diversidade da condição dos seus fiéis e das expressões de sua fé".

O Vaticano anunciou esta quinta-feira a nomeação do bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança, Rui Valério, como novo patriarca de Lisboa, sucedendo a Manuel Clemente, que pediu a resignação por limite de idade.

Rui Valério, de 58 anos, é natural de Urqueira, no concelho de Ourém, tendo sido ordenado padre em 1991, em Fátima.

Pertencente aos Missionários Monfortinos, foi o primeiro padre português daquela congregação a ser ordenado bispo.

Manuel Clemente, que esteve à frente do Patriarcado de Lisboa nos últimos 10 anos, completou 75 anos no dia 16 de julho, idade prevista para a apresentação da renúncia ao lugar de titular da diocese.

O cardeal será Administrador Apostólico do Patriarcado de Lisboa até à tomada de posse canónica do novo patriarca, que está marcada para 02 de setembro, sábado, às 11:00, na Sé Patriarcal, diante do Cabido.

A entrada solene tem lugar no dia seguinte, domingo, dia 03 de setembro, às 16:00, no Mosteiro dos Jerónimos.