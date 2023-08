Urgência pediátrica de Chaves fecha em quatro dias do mês de agosto

A urgência pediátrica do Hospital de Chaves vai estar fechada nos dias 11, 14, 15 e 22 de agosto, efetuando-se o atendimento na urgência de Vila Real, informou esta quarta-feira o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD).

Através de um comunicado dirigido à população da área de influência da unidade hospitalar de Chaves, que corresponde aos concelhos de Boticas, Chaves, Montalegre e Valpaços, o CHTMAD informou que o atendimento aos utentes em idade pediátrica se realizará, naqueles dias, na urgência da unidade hospitalar de Vila Real.

O centro hospitalar especificou que a urgência pediátrica do Hospital de Chaves estará fechada entre as 8h00 de sexta-feira e as 8h00 de sábado devido à dificuldade de recursos humanos para preencher a escala de serviço.

O mesmo volta a acontecer entre as 8h00 do dia 14 (segunda-feira) e as 8h00 do dia 16 (quarta-feira) entre as 8h00 do dia 22 (terça-feira) e as 8h00 do dia 23 de agosto (quarta-feira).

“Assim sendo, solicita-se aos utentes que, nestes dias, não se desloquem à urgência pediátrica de Chaves, sem contacto prévio com a Linha SNS 24 – 808 24 24 24 - que disponibilizará aconselhamento e encaminhamento em situação de doença e medicação”, informou ainda o CHTMAD, através da rede social Facebook.

Acrescentou que, em caso de confirmação pela Linha SNS 24 da necessidade de deslocação à urgência pediátrica, os utentes deverão dirigir-se à urgência da unidade hospitalar de Vila Real, que se mantém disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

Em situações urgentes e/ou emergentes, o CHTMAD aconselha o contacto com o 112 e que se aguardem indicações por parte do operador.

As cidades de Chaves e de Vila Real distam cerca de 70 quilómetros e são ligadas pela Autoestrada 24 (A24).

O hospital de Chaves, instalado no Alto Tâmega, está integrado no CHTMAD, que tem sede social em Vila Real e que agrega ainda a unidade hospitalar de Lamego.

A urgência pediátrica do Hospital de Chaves também esteve fechada no período da Páscoa, em abril, e em dois períodos de julho.

A 06 de julho, instado a comentar esta situação, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, afirmou estar preocupado com o encerramento da urgência pediátrica do Hospital Chaves, mas assegurou estar “tudo organizado" para os casos de emergência serem "o mais rapidamente possível encaminhados" para Vila Real.

"Claro que me preocupa. Devo dizer, em todo o caso, que está tudo organizado no Hospital de Chaves e nos serviços de emergência pré-hospitalares para, se aparecerem casos de emergência, serem o mais rapidamente possível encaminhados para a unidade de Vila Real", afirmou na altura o ministro.

Manuel Pizarro considerou ainda que esta situação "demonstra mesmo" a necessidade de existirem mais profissionais de saúde no país.