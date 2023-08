Sete feridos em acidente com camião cisterna e três ligeiros na A25 em Aveiro

Sete pessoas ficaram feridas, algumas com gravidade, na sequência de um acidente entre um camião cisterna e três carros ligeiros, na A25.

A informação foi apurada pela Renascença junto de fonte da GNR. Os feridos foram todos transportados para o Hospital de Aveiro.

O acidente, ocorrido antes das 12h00, obrigou inicialmente ao corte da via no sentido Aveiro - Costa Nova. Neste momento, a circulação foi parcialmente restabelecida, podendo as viaturas seguir pela via da esquerda.

No local estão 42 bombeiros e 19 veículos.

[notícia atualizada às 13h55 de 9 de agosto de 2023]