Praia de Matosinhos desaconselhada a banhos devido a contaminação

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) desaconselhou esta quarta-feira os banhos na praia de Matosinhos devido a uma "contaminação microbiológica".

Esta é a segunda vez que a praia recebe um aviso do género este ano depois de, no início de junho, os banhos também terem sido interditados ainda antes do arranque da época balnear.

A interdição, desta vez, deverá manter-se pelo menos até domingo, 13 de agosto, refere a nota da APA.

Do lado contrário, a interdição que impedia os banhos na praia do Cabedelinho, na Figueira da Foz, foi levantada na sexta-feira após novas análises à agua.

A praia tinha sido desaconselhada também devido a contaminação microbiológica.