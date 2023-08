MAI não comenta pedido de demissão de presidente da AGIF

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, recusa comentar o pedido de demissão do presidente da Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais (AGIF), Tiago Oliveira, entregue ao primeiro-ministro pela Liga de Bombeiros, esta terça-feira.

Nas celebrações do 156.º aniversário do Comando Distrital do Porto da PSP, em Gondomar, Carneiro garantiu que o responsável da AGIF não teve intenção de ofender autarcas e bombeiros quando, em julho, questionou no parlamento o facto de os "corpos de bombeiros receberem em função da área ardida". No entanto, recusou o comentário direto.

Preferiu falar sobre a altura crítica de incêndios que se vive no país, defendendo que "é necessário investir na prevenção" pois "no combate já está muito trabalho perdido".

"Se queremos enfrentar sustentadamente o problema estrutural dos incêndios, há um trabalho que tem vindo a ser feito, mas que demora muito a produzir resultados", disse, aos jornalistas.

Destacando o papel da reorganização da propriedade e da valorização das florestas, José Luís Carneiro fez questão de salientar que 2023 é o ano em que o país tem mais meios de combate a incêndios. "É o ano em que temos maior número de recursos humanos, materiais e aéreos", remata.