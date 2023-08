JMJ. Operações com cartões estrangeiros aumentaram 40% em Lisboa

As operações com cartões estrangeiros subiram 40% nos distritos de Lisboa, Setúbal e Santarém durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), divulgou esta quarta-feira a SIBS.

Com base nos dados SIBS Analytics, durante o período em que decorreu a JMJ, entre 1 e 6 de agosto, "o número de transações com cartões estrangeiros nos distritos com maior número de peregrinos - Lisboa, Setúbal e Santarém - registou um crescimento de 40% face ao período homólogo", lê-se no comunicado enviado pela SIBS.

Já a nível nacional, "esse crescimento foi de 21%".

De acordo com a entidade, "no total de transações - cartões estrangeiros e nacionais - o SIBS Analytics registou, durante o período em análise, um crescimento de 8% no número de transações a nível nacional, e de 10% nos distritos supra referidos".

Relativamente ao valor das transações, "apesar da variação ser similar tanto a nível global quanto nos distritos, em termos de cartões estrangeiros, este registou um crescimento de 8% a nível nacional e de 13% nos distritos de Lisboa, Setúbal e Santarém".

Países com mais transações efetuadas

No "top 5" dos países em que o número de transações com cartões estrangeiros mais cresceu nos distritos referidos, comparativamente ao período homólogo, destaque para o México (+551%), Polónia (+219%), Austrália (+204%), Brasil (+92%) e Itália (+91%). .

"No entanto, em valor absoluto, França, Espanha, EUA, Reino Unido e Itália foram, por esta ordem, os 5 países que mais transações fizeram durante o período em análise", refere a SIBS, adiantando que "a variação no número de transações considerou os países com maior expressão no total de operações".

No que diz respeito ao movimento dos portugueses que viajaram para os distritos de Lisboa, Setúbal e Santarém para participar na JMJ, "os distritos que apresentaram maior crescimento em número de transações em relação ao mesmo período do ano passado foram Braga (+31%), Portalegre (+23%), Viana do Castelo (+21%), Porto (+12%) e a Região Autónoma dos Açores (+12%)".

A JMJ, que decorreu entre 1 de agosto e domingo, teve participação de cerca de 1,5 milhões de pessoas nos vários eventos que decorreram no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

O Papa Francisco, o primeiro peregrino a inscrever-se na JMJ, chegou a Lisboa na quarta-feira e partiu no domingo para Roma, depois de ter estado cinco dias em Portugal.

A Jornada, cuja próxima edição decorrerá em 2027 em Seul, é considerada o maior acontecimento da Igreja Católica.