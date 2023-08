Calor. Aviso vermelho em Bragança e laranja em Faro

O distrito de Bragança é esta quarta-feira o único sob aviso vermelho, o mais grave, por causa do calor, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, o aviso vermelho vai vigorar até às 23h00 de hoje, passando depois a amarelo (o terceiro mais grave), mantendo-se pelo menos até às 00h00 de sábado.

Sob aviso laranja está o distrito de Faro, pelo menos até ao final da semana.

Também por causa da persistência dos valores elevados da temperatura o IPMA estão sob aviso amarelo até final na semana os distritos de Beja, Évora, Castelo Branco, Guarda, Portalegre. Para Vila Real e Viseu também está ativo o aviso amarelo, mas apenas até ao final do dia de hoje.

O IPMA colocou igualmente sob aviso amarelo por causa do calor a costa Norte e Sul da Madeira, assim como Porto Santo, um aviso que se estende a partir de quinta-feira às regiões montanhosas e que passa a laranja a partir das 00h00 de dia 10 em Porto Santo e na costa Sul madeirense, vigorando pelo menos até sábado.

Para hoje, o IPMA prevê a continuação de tempo quente no interior e uma descida da temperatura máxima no litoral Centro e Norte, exceto no nordeste transmontano, e uma pequena subida da temperatura máxima no Algarve.

Estão igualmente previstos períodos de céu muito nublado, diminuindo gradualmente a nebulosidade de sul para norte a partir do início da tarde, podendo persistir em alguns locais da faixa costeira a norte do Cabo Raso, onde poderá ocorrer chuvisco até fim da manhã.

Quanto a temperaturas, as mínimas vão variar entre os 17º Celsius (Vila Real, Braga, Viana do Castelo, Viseu e Sines) e os 22ºC (Castelo Branco) e as máximas entre os 23ºC (Viana do Castelo) e os 38ºC (Bragança).