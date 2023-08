Vila do Conde. Incêndio dominado, mas bombeiros mantêm vigilância

Após mais de 18 horas de combate, foi dominado esta manhã o fogo que deflagrou à hora de almoço desta segunda-feira na freguesia de Arcos, em Vila do Conde.

"Entrou em fase de resolução há cinco minutos", dizia às 06h30 o comandante dos Bombeiros de Vila do Conde.

No entanto, em declarações à Renascença, Carlos Gomes lembra que "o perímetro do incêndio é muito grande, por isso temos sempre de ter preocupações acrescidas quanto a possíveis reativações".

Com a previsão de mais um dia quente, o dispositivo mantém-se no local com mais de uma centena de operacionais de diversas corporações do Grande Porto e cerca de 40 viaturas.

O fogo chegou a aproximar-se de uma zona habitacional, "mas os meios estavam em proteção e a situação resolveu-se".

Também a A7, a autoestrada que liga Vila do Conde a Famalicão esteve cortada durante a madrugada, mas os bombeiros conseguiram reabrir a via às primeiras horas desta manhã.

Quatro pessoas ficaram feridas, três bombeiros e um militar da GNR, mas sem gravidade: "foram inalações de fumo e exaustão", remata o comandante dos bombeiros de Vila do Conde.