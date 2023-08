Turismo rural destruído pelas chamas em Odemira. "Fomos abandonados"

Veja também:

É com a voz embargada que Luísa Botelho atende o telefone. A proprietária do Turismo Rural Teima, em Vale Juncal, em São Teotónio, no concelho de Odemira chora o que viu hoje as chamas destruírem.

O monte que transformou em alojamento turístico sobreviveu a mais de dois dias de fogo próximo, mas a mudança do vento trouxe as chamas que consumiram "80%" deste turismo rural às portas da Rota Vicentina.

Em entrevista à Renascença, Luísa Botelho relata que teve de deixar a casa "pelas 13h00" devido à ameaça do fogo. "Pedi ajuda à GNR, Proteção Civil para os Bombeiros irem defender o meu turismo rural", mas do outro lado do telefone, lamenta Luísa, a resposta não chegou.

"Não apareceu ninguém! Arderam 80% das instalações", conta Luísa Botelho, que se prepara agora para cancelar todas as reservas que tem para esta época de verão.