Tufão na Coreia. Escuteiros portugueses já foram retirados

Os 762 escuteiros portugueses que participam no Jamboree Mundial estão bem e foram retirados de Saemangeum para a Jeonju University, devido à aproximação de um tufão, confirmou esta terça-feira a Renascença.

O responsável pelo gabinete de imprensa do Corpo Nacional de Escutas (CNE) já tinha confirmado à agência Lusa que os participantes iriam ser "transportados em cerca de 900 autocarros disponibilizados pelo governo da Coreia do Sul".

"Com esta mudança de local, que todos compreendem, a organização foi obrigada a encontrar um programa alternativo e complementar, uma vez que o facto de não estarem em campo, impede a realização de muitas das atividades previstas", referiu Henrique Ramos, que se encontra em Seul.

Os escuteiros ficam alojados maioritariamente em escolas e recintos desportivos, um pouco à semelhança do que aconteceu na semana passada em Lisboa com Jornada Mundial da Juventude (JMJ), evento que a capital sul-coreana receberá em 2027. A informação acabou por ser confirmada, igualmente, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. "Encontram-se todos bem e alojados no campus universitário da cidade de Jeonju, onde ficarão até ao encerramento do evento", lê-se na nota do MNE português.

Segundo a diplomacia portuguesa, a embaixada de Portugal em Seul continua a acompanhar a situação.

A decisão de transferir a atividade para Seul, que fica a cerca de 200 quilómetros de Saemangeum, foi tomada na segunda-feira devido à aproximação do tufão Khanun, mas o evento, que junta escuteiros de todo o mundo, já tinha sido alvo de críticas, sobretudo devido às más condições de higiene.

Durante o fim de semana, milhares de participantes, incluindo 4.000 britânicos e 1.500 norte-americanos, abandonaram o encontro prematuramente devido ao calor extremo e à má organização.

De acordo com as autoridades locais e os organizadores, cerca de 600 participantes sofreram uma insolação ou outras doenças relacionadas com as temperaturas tórridas.

Sob a égide da Federação Escutista de Portugal, FEP participam na maior atividade escutista mundial 762 portugueses, com idade superior a 14 anos, associados do CNE e da Associação de Escoteiros de Portugal (AEP).

O 25.º Jamboree, que tem como tema 'Draw your dream' ('Desenha o teu sonho'), é organizado pelo Governo da Coreia do Sul e pela Associação dos Escuteiros da Coreia, conjuntamente com a Organização Mundial do Movimento Escutista.

[notícia atualizada às 12h46 de 8 de agosto de 2023]