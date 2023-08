Ourém entregou Chave da Cidade ao Papa Francisco

A Câmara Municipal de Ourém anunciou esta terça-feira a entrega, no passado sábado, em Fátima, da Chave da Cidade de Ourém ao Papa Francisco, durante a deslocação que o pontífice fez à Cova da Iria.

A autarquia, em comunicado, adiantou que esta distinção honorífica visa galardoar titulares de órgãos de soberania nacionais ou estrangeiros e personalidades nacionais ou estrangeiras de reconhecida projeção e prestígio, que tenham desenvolvido ou desenvolvam ação meritória e excecional relacionada com o Município de Ourém ou que a ele se desloquem em visita de interesse relevante.

O Papa Francisco deslocou-se a Fátima na manhã de sábado, 5 de agosto, para rezar o terço na Capelinha das Aparições com mais de uma centena de jovens deficientes ou reclusos.

A paz, os reclusos, os deficientes e os peregrinos da Jornada Mundial da Juventude estiveram presentes nas intenções do terço rezado pelo Papa em Fátima.

Francisco foi a Fátima no âmbito da sua deslocação a Portugal, entre 2 e 6 de agosto, para presidir à Jornada Mundial da Juventude, acontecimento que contou, na missa final, celebrada no Parque Tejo, em Lisboa, com cerca de 1,5 milhões de peregrinos.