IPMA já implementou "na sua generalidade" recomendações do Tribunal de Contas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) seguiu as recomendações do Tribunal de Contas (TdC) e já as implementou "na sua generalidade", segundo o Ministério da Agricultura.

O Ministério reagiu, em comunicado, à divulgação de um relatório pelo TdC, que indica, entre outras situações, que o IPMA não cumpre desde 2017 obrigações internacionais assumidas pelo Estado, por falta de dinheiro.

O Ministério da Agricultura sublinhou, na nota de imprensa, que a auditoria reporta ao ano de 2019 e que "a maioria das não conformidades processuais/administrativas apontadas no relatório preliminar do TdC foram rebatidas em contraditório e acolhidas no relatório final".

"Tendo uma auditoria, por natureza, como objetivo, nos termos das normas internacionais, para além de detetar não conformidades apontar oportunidades de melhoria, o IPMA corrigiu, entretanto, os procedimentos seguindo as recomendações do Tribunal de Contas, as quais se encontram já implementadas na sua generalidade, como resulta do contraditório exposto ao TdC", frisou este ministério.

O Governo dá como exemplo situações como a "insuficiência de controlo de fundos disponíveis", referindo que "o IPMA usava um sistema de controlo dos fundos disponíveis interno através de um "sistema de alerta"".

"Esta situação, que levantou dúvidas sobre a eficácia durante as auditorias, encontra-se hoje totalmente ultrapassada, sendo os fundos disponíveis controlados através da plataforma PRIMAVERA, pelo que a recomendação foi integralmente cumprida e implementada", destacou.

Outro exemplo apresentado são "as adjudicações diretas sucessivas à mesma entidade mitigadas, tendo o IPMA ao longo do período 2018-2019 procedido à reorganização do departamento responsável de modo a controlar de forma mais efetiva o cumprimento das regras do CCP [Código dos Contratos Públicos]".