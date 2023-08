Incêndios. Situação ainda crítica em Odemira

O dia vai ser difícil em Odemira. Apesar dos trabalhos de contenção durante a noite terem permitido estabilizar parte do incêndio, o certo é que há ainda muita preocupação, sobretudo em duas frentes, como diz José Ribeiro, comandante regional de emergência e Proteção Civil, que explica “a norte, na zona de Delfeira é um dos pontos quentes mais difíceis e que vai exigir muita atenção, a outra frente também difícil está virada a sul, na região de Monchique”. São dois pontos críticos que, segundo o comandante José Ribeiro, vão exigir muita atenção. "Vão exigir um esforço permanente de todos os operacionais", diz.

A complicar as operações no terreno estão ainda as condições meteorológicas. O quadro é semelhante ao de ontem e que “vai exigir um esforço permanente de todos os operacionais e, portanto, de grande exigência”, explica o comandante regional de emergência e Proteção Civil do Alentejo.

Durante as últimas horas 48 pessoas foram assistidas, entre elas 28 bombeiros. Foram deslocados 1438 cidadãos, muitos deles agora em centros de acolhimento de forma preventiva. Há várias vias condicionadas ao trânsito. Neste incêndio e no terreno estão mais de 800 operacionais e seis meios aéreos.