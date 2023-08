Incêndios em Leiria em fase de resolução

Há ainda muito trabalho pela frente, mas estão em resolução os dois incêndios que lavram em Leiria. Há a registar quatro feridos leves, três assistências, várias cabeças de gado mortas e alguns barracões destruídos.

Os fogos da Caranguejeira e do Arrabal foram dados como em resolução há cerca de uma hora, mas a Proteção Civil prevê uma tarde de muito trabalho, como explica o comandante Carlos Guerra.

"Durante a tarde vamos ter temperaturas que oscilam entre os 35 e os 38 graus. Antevemos uma tarde ainda com muito trabalho, com algumas reativações e o nosso objetivo é que essas reativações não estravazem muito o perímetro de incêndio já consolidado e que não tenhamos aqui problemas mais graves", diz o comandante sub-regional de emergência e Proteção Civil de Leiria, em conferência de imprensa. No ponto de situação, adiantou ainda que a área ardida deverá rondar os 450 hectares de mato.

Carlos Guerra admite que o número recente de ocorrências é anormal e, por isso, deverá suscitar investigações.

"Um aspeto que, para nós, é anormal é o número de ocorrências que se tem verificado nesta zona do território nos últimos dias. É uma situação que consideramos que requer alguma investigação, que quer alguma necessidade de algum cuidado por parte das entidades competentes".

A situação em Odemira também preocupa as autoridades. Mantém-se a situação mais complexa, com quase 800 bombeiros no terreno, apoiados por 300 viaturas. As chamas não estão a dar tréguas e, por precaução, mais de 1400 pessoas foram deslocadas, nas últimas horas.

Cerca de três centenas passaram a noite em centros de acolhimento e o fogo terá mesmo chegado a Odeceixe, no Algarve.

Incêndios ainda não requerem pedido de situação de alerta

A atual situação dos incêndios em Portugal, apesar de difícil, ainda não requer o pedido de situação de alerta.

Segundo a secretária de Estado Patrícia Gaspar, a avaliação mantém-se, mas os dados do momento garantem a capacidade de rendição dos meios.

"Tem havido capacidade de garantir o refrescamento das forças, tem havido capacidade de garantir a substituição e a rendição destas guarnições, de todos os grupos e todos os meios que estão no terreno. A partir do momento, se chegarmos ao momento, em que, de facto, se sente essa dificuldade, e se essa dificuldade nos for transmitida, essa é uma das dimensões que mais poderá também pesar a par da questão meteorológica, pesar para a decisão da ativação ou não na situação da declaração da Situação de alerta", explicou, na CNN Portugal, esta terça-feira de manhã.

Nesta altura há já onze meios aéreos a operar, quatro em Odemira, quatro em Ourém, dois em Leiria e um em Óbidos.



No total, e segundo a página da Proteção Civil, há neste momento 33 ocorrências, onde estão empenhados mais de 2 mil e 500 operacionais.