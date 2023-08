Fogo em Odemira obriga a retirar 1.400 pessoas. Autarca fala em "janela de oportunidade" durante a noite

Num ponto de situação aos jornalistas pelas 19h30, no posto de comando em São Teotónio - freguesia onde o fogo rural teve início, na zona de Baiona -, o comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo, José Ribeiro, referiu que foram também deslocados 125 animais e que 22 pessoas receberam assistência médica, todas em "situações de menor gravidade".

Segundo José Ribeiro, o combate às chamas - que esta segunda-feira à tarde entraram em Odeceixe, no concelho algarvio de Aljezur - tem sido feito em "condições muito difíceis", devido à rotação e à intensidade do vento.

"A taxa de expansão do incêndio entre as 12h00 e as 17h00 foi de 1.257 hectares por hora e temos nesta fase uma área de interesse do teatro de operações na casa dos 6.700 hectares", afirmou.

Em declarações à RTP, o presidente da Câmara de Odemira, Hélder Guerreiro, espera que seja possível aproveitar uma melhoria das condições meteorológicas, na madrugada de segunda para terça-feira.

"Neste momento, a noite, que nos traz uma carga de humidade bastante elevada, pode ajudar. Esta é , provavelmente, uma das últimas janelas de oportunidade para conter este incêndio. De outra forma, poderemos ter mais uns dias de incêndio se não o conseguirmos conter esta noite", afirmou o autarca.

[notícia atualizada às 23h54 - com declarações do autarca de Odemira]