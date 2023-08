Sapadores dizem que fogo em Monsanto alastrou por falta de informação à central

O Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores disse esta segunda-feira que o incêndio que alastrou ao Parque Florestal de Monsanto, no sábado à noite, ocorreu porque os bombeiros voluntários "não informaram" a central do regimento de Lisboa como está previsto na lei.

Em declarações à Lusa, Ricardo Cunha, representante do Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores (SNBS), explicou que não foi comunicada ao Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB) da capital a existência de uma viatura a arder na Autoestrada 5 (A5). Foi nesta ocorrência que teve origem o fogo de Monsanto.

"As pessoas ligaram-lhes para dar conta da ocorrência e os bombeiros voluntários não informaram de imediato a central do RSB, como deve ser por lei. Deviam ter avisado que havia um fogo, que iam para lá com meios, e o regimento iria também", disse.

Segundo Ricardo Cunha, este tipo de "irregularidades cometidas pelos bombeiros voluntários" da cidade de Lisboa tem sido "recorrente", tendo o sindicato já sido alertado o vereador da Proteção Civil, Ângelo Pereira, desde que ocupa o lugar.

"O sindicato tem alertado que o socorro à cidade de Lisboa está em risco e que, se nada for feito, um dia pode acontecer algo que leve à perda de vidas e de bem materiais, e é por isso que considera que o vereador não tem condições para continuar no cargo à frente da Proteção Civil Municipal, pois já se comprometeu a tomar decisões para corrigir as irregularidades dos voluntários e nada fez", adiantou.

De acordo com o sindicalista, que pertence aos bombeiros sapadores há 18 anos, o RSB de Lisboa tem um quartel "a menos de 500 metros" do local onde se deu a ocorrência em Monsanto, pelo que "iria chegar rapidamente".

"Estamos a falar do pulmão da cidade. Se perdemos o Parque Florestal de Monsanto vai ser muito mau, é o pulmão", alertou, acrescentando que o ar na capital poderia ficar semelhante a muitas cidades no Japão em que os cidadãos têm de andar na rua de máscara.

Numa resposta escrita enviada à Lusa, o vereador Ângelo Pereira (PSD) disse que "o socorro à cidade de Lisboa se encontra perfeitamente assegurado", lembrando até que o incêndio ocorreu em simultâneo com a Jornada Mundial da Juventude.

O vereador afirmou que se deslocou de imediato ao local, tendo testemunhado "a pronta e eficiente ação das várias corporações de bombeiros" presentes, com o fogo a ser "prontamente atacado e debelado".