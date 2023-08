Peregrinos da JMJ entopem área de partidas do aeroporto de Lisboa

A fila para entrada na zona de partidas do aeroporto de Lisboa terminava, manhã bem cedo, no exterior do edificio, junto às paragens dos "shuttles" para o Terminal 2. A afluência de passageiros, a maioria peregrinos que participaram na Jornada Mundial da Juventude, registou a essa hora um pico, que poderá repetir-se hoje e amanhã.

Na zona do check-in eletrónico, amontoavam-se passageiros que, a custo, tentavam validar bilhete e despachar malas.

"Escolhemos o dia de hoje para nos deslocarmos para Porto Santo, mas realmente, apanhámos esta azáfama de peregrinos. São os tais efeitos secundários da Jornada. É o que é", diz Carlos, que aguarda com a família pela hora do voo, já depois de ter feito o check-in eletrónico.

Na fila mais atrás, uma cidadã brasileira - que se inscreveu como voluntária na JMJ e que antes de regressar a casa ainda vai dar um salto a Madrid e a Barcelona - concordava com a análise.

"Sim, podemos dizer que se trata de um efeito secundário da Jornada. Muita gente para ser comportada por um qualquer aeroporto", referia Luana, enquanto empurrava mais uns metros na fila o carrinho com a bagagem.