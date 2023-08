JMJ. Encontro Vocacional condiciona trânsito em Algés na segunda-feira

O encontro Vocaional do Caminho Neocatecumental, que decorre no Passeio Marítimo de Algés nesta segunda-feira, 7 de agosto, pelas 16h, vai obrigar ao condicionamento do trânsito, revela comunicado da Polícia de Segurança Pública.



O maior constrangimento é o da Circular Regional Interna de Lisboa (CRIL, IC17), que estará encerrada no sentido Norte-Sul desde a saída de Miraflores, a partir das 15h 30.

Os restantes condicionamentos estão agendados para os momentos que antecedem o final do encontro, para assegurar a saída segura dos peregrinos do recinto. Entre as 19h e as 22h, a PSP comunicou cortes e desvios de trânsito na Avenida Brasília, na Avenida Dom Vasco da Gama e no ramal de acesso da Praça Dom Manuel I à CRIL.

Na Avenida Brasília, vão estar condicionados os cruzamentos com os viadutos de Pedrouços e de Alcântara, o acesso à Estação Fluvial de Belém e a zona de mudança de direção junto ao restaurante Vela Latina.

A Avenida Dom Vasco da Gama está cortada nos cruzamento com as ruas Jerónimo Osório e Damião de Góis e com a Praça Dom Manuel I.

Além destes cortes específicos, a PSP afirma em comunicado que, para garantir a segurança dos peregrinos, pode ser ainda isolada a Avenida da Índia, no troço entre Algés e a Avenida da Torre de Belém.

A Polícia de Segurança Pública aconselha que não se circule na zona em torno do Passeio Marítimo de Algés antes e depois do evento e que quem se dirija para o recinto, o faça com recurso aos transportes públicos.

Este encontro decorre no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), apesar de já acontecer após o fim do calendário oficial.