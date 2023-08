Incêndios. Meios reforçados em Odemira e Ourém

Vão ser reforçados os meios de combate ao fogo nos incêndios de Odemira e Ourém.

A informação é avançada à Renascença pelo comandante Alberto Fernandes, da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANEPC).

“Assim que o centro de meios aéreos permitirem que levantem voo, irão ser reforçados com meios aéreos e também será reforçado com meios terrestres”. aponta.



"No incândio de Odemira estão 566 operacionais, com duas frentes ativas a arder com intensidade”, indica Alberto Fernandes.

As dificuldades para fazer face ao combate vão ser reforçados os meios tantos terrestres como aéreos, diz o comandante Alberto Fernandes

"Aqui em Odemira foram evacuadas quatro aldeias."

"Também em Ourém vão ser reforçados os meios aéreos. O incêndio está ativo em zona de difíceis acessos. No local, estão 103 meios terrestres e 339 operacionais."

"Também em Ourém algumas povoações foram evacuadas e ainda não puderam regressar a casa por precaução", diz ainda Alberto Fernandes, rematando: "As próximas horas para o combate a estes dois incêndios não são favoráveis e são também favoráveis para a ocorrência de novas ignições."