Incêndios. A1 cortada na zona de Leiria, A42 já foi reaberta

A autoestrada A1 está cortada nos dois sentidos, na zona de Leiria, e a A42 também tem a circulação interrompida, entre o nó de Seroa e o nó de ligação entre a A41 e A42, devido a incêndios, de acordo com um ponto de situação às 17h00 desta segunda-feira.

Em relação à A1, no sentido Porto - Lisboa, está cortada junto à portagem de Leiria, ao quilómetro 129. No sentido Lisboa - Porto, está interrompida antes da portagem de Fátima, ao quilómetros 114.



O incêndio que lavra em Lordelo, no concelho de Paredes, obrigou na tarde desta segunda-feira ao corte da A42, entre o nó de Seroa e o nó de ligação entre a A41 e A42, durante mais de três horas. A abertura da A42 deu-se pelas 17h16, após ter sido cortada às 12h56, pouco depois de uma "reativação com grande intensidade" do incêndio que começou no domingo.

O incêndio esteve em fase de conclusão ao final da tarde de domingo, mas sofreu esta segunda-feira, pelas 12h45 uma reativação "com grande intensidade". De acordo com a página da Proteção Civil na internet, pelas 18h23 o incêndio em zona de mato estava classificado como estando "em resolução".

Ao final da noite de domingo, fonte do comando sub-regional tinha adiantado, pelas 19h50, que o combate às chamas já estava em fase de conclusão.

O alerta para o incêndio tinha sido dado às 14h40 de domingo, e as chamas obrigaram, tal como agora, ao corte da autoestrada A42 nos dois sentidos, próximo do nó de Seroa, em Paços de Ferreira, durante cerca de meia hora.

No sul do país, o trânsito está também cortado na Estrada Nacional (EN) 120 e com constrangimentos em duas estradas municipais na freguesia de São Teotónio, no concelho de Odemira (distrito de Beja), devido ao incêndio que lavra desde sábado, informou a GNR.

